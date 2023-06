Manchester United: Pickford per il dopo De Gea

L'inglese costa 30 milioni di euro

18-06-2023 12:04

Jordan Pickford è l’obiettivo in cima alla lista della spesa del Manchester United. I Red Devils hanno deciso di acquistare un portiere inglese dopo gli anni di David De Gea, con l’Everton che è pronto a cedere il numero uno della Nazionale per

Jordan Pickford è l’obiettivo numero uno del Manchester United. I Red Devils lo vorrebbero acquistare per una cifra intorno ai 30 milioni. Questo anche in caso di una permanenza dello spagnolo, che può andare a scadenza al 30 di giugno: lo United vorrebbe rinnovare e non utilizzare la clausola unilaterale fino al 2024 (che ne alzerebbe lo stipendio), ma per ora non c’è alcun accordo.