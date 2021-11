25-11-2021 16:54

Manca ancora l’ufficialità da parte del club, ma la stampa estera ne è sicura.

Il Manchester United avrebbe trovato l’accordo con Ralf Rangnick come allenatore ad interim. Il manager tedesco sarebbe pronto a firmare un contratto di sei mesi anche se mancano ancora gli ultimi dettagli.

Il 63enne lascia così il suo lavoro come capo dello sport e dello sviluppo alla Lokomotiv Mosca per firmare perima per sei mesi come manager e poi per due anni nel ruolo di consulente.

