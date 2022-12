Manchester United: Ten Hag spinge per Dumfries

12-12-2022 22:56

Il Manchester United, riporta di Sky Sport, potrebbe muoversi già a gennaio per cercare un nuovo esterno di fascia destra e fra i nomi seguiti dai Red Devils c’è quello di Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen. Il giocatore delle Aspirine tuttavia sarebbe indietro nelle preferenze e oggi sarebbe visto solo come una soluzione di ripiego, visto che l’obiettivo numero uno del tecnico Ten Hag è Denzel Dumfries, esterno dell’Inter che si è messo in luce anche al Mondiale. Oltre a Dumfries, lo United segue con particolare attenzione anche Malo Gusto del Lione, calciatore che piace anche ai Bianconeri della Juventus.