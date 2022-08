Manchester United, ufficiale l’arrivo di Antony

30-08-2022 17:17

Il Manchester United mette fine al corteggiamento fatto ad Antony ufficializzando la firma del classe 2000 il quale, dopo Ajax e San Paolo, andrà a vestire un’altra maglia prestigiosa.

“Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento di Antony. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche e sono in fase di definizione i termini personali e il nulla osta internazionale” ha comunicato la società inglese sui suoi canali annunciando un colpo che sicuramente darà ancora più peso all’attacco dei Red Devils.

Questi, dopo il problematico avvio di stagione, con un nuova freccia nel proprio arco potranno ancor di più lottare per le posizioni di vertice in Premier League, campionato in cui attualmente occupano l’ottava posizione con 6 punti accumulati finora.