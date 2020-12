Mancini aspetta Scamacca: "Può diventare un grande bomber"

Tempo di bilanci per Roberto Mancini che, durante la conferenza stampa di fine anno, si guarda indietro ma soprattutto programma i prossimi Europei.

Europei a cui secondo il CT dell’Italia potrebbe partecipare anche Nicolò Zaniolo, attualmente di nuovo fermo dopo la seconda rottura del legamento crociato. “Ha ottime chance di esserci. Sensi? A me piace tantissimo per le qualità che ha, ha dato tanto in questo senso. Spero che stia bene. Il recupero di Chiellini? Per lui è più semplice”.

Mancini ha già lanciato tanti giovani in azzurro ma guarda anche a qualche volto nuovo e fa un paio di nomi. “È un po’ di tempo che parliamo di Scamacca, può diventare un buonissimo attaccante. Così come Lovato del Verona. La speranza è sempre quella di trovare giocatori giovani, pronti non solo per adesso ma per il futuro. Sarebbe gradito averne sempre di più”.

Il CT infine dice la sua pure sul campionato italiano dove, a suo dire, potrebbe esserci un duello tra Juventus e Inter. “Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. La Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. La Serie A è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l’Inter è pressapoco allo stesso livello”.

Quando gli si chiede quali squadre lo abbiano impressionato, invece, Mancini cita tre squadre più piccole. “Il Verona e il Sassuolo, fanno un bel calcio. Lo Spezia anche, ci sono club minori che stanno giocando bene”.

OMNISPORT | 21-12-2020 16:32