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Mandalika, le caratteristiche del circuito cittadino dove si corre il Gp di Indonesia del Motomondiale

Video scheda sulla pista di Mandalika: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

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  • Nome: Pertamina Mandalika international circuit
  • Località: Kuta (Indonesia)
  • Coordinate geografiche: 8°53′43.52″S 116°18′15.06″E
  • Lunghezza del circuito: 4,31 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 27
  • Lunghezza gran premio 2026: 116,37 km
  • Curve totali: 17
  • Curve a destra: 11
  • Curve a sinistra: 6
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 2021
  • Record della pista: 1’30” 539 stabilito da Enea Bastianini nel 2024
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; SBK
  • Il circuito è stato ricavato all’interno del resort Mandalika

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Mandalika?

4,31 km

Quanti giri sono previsti per il Gp di Indonesia di MotoGP?

20

Quanti km è lungo il Gp di Mandalika del Motomondiale?

86,20 km

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