- Nome: Pertamina Mandalika international circuit
- Località: Kuta (Indonesia)
- Coordinate geografiche: 8°53′43.52″S 116°18′15.06″E
- Lunghezza del circuito: 4,31 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 27
- Lunghezza gran premio 2026: 116,37 km
- Curve totali: 17
- Curve a destra: 11
- Curve a sinistra: 6
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 2021
- Record della pista: 1’30” 539 stabilito da Enea Bastianini nel 2024
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; SBK
- Il circuito è stato ricavato all’interno del resort Mandalika
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Mandalika?
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4,31 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp di Indonesia di MotoGP?
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20
- Quanti km è lungo il Gp di Mandalika del Motomondiale?
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86,20 km