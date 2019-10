Manolas pronto a dare il benvenuto a Ibrahimovic

Il difensore del Napoli Kostas Manolas in un'intervista a Radio Kiss Kiss parla dopo la vittoria degli azzurri con il Salisburgo: "Siamo un gruppo unito e forte che non ha ancora espresso pienamente la propria potenza. In Austria abbiamo dimostrato carattere e qualità, bisognava vincere e ci siamo riusciti, cercando il gol sempre. Loro non perdevano in casa da un sacco di tempo ed esserci riusciti significa aver disputato una grande gara".

Sul possibile arrivo di Ibrahimovic: "Non serve accoglierlo, uno come lui si accoglie da solo. E' l'attaccante più forte che abbia mai sfidato, è straordinaro. Ibra è Ibra, se arriva sarà il benvenuto".

Il rapporto con Ancelotti: "L'abbraccio è la testimonianza di quanto noi siamo legati al nostro allenatore. In questi giorni ho letto di uno scenario catastrofico che ci sarebbe nel nostro spogliatoio. Invece tra noi non c'è alcun problema, siamo uniti e solidi".

SPORTAL.IT | 25-10-2019 16:08