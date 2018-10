Maradona, bordata a Messi mentre…lo difendeva

Quando Diego Armando Maradona parla lascia sempre il segno. L’ex Pibe de Oro è senza dubbio uno senza peli sulla lingua, spesso le sue esternazioni sono sembrate del tutto fuori luogo e avrebbe potuto risparmiarsele, ma questa volta è riuscito a scatenare un putiferio quando in realtà voleva affermare tutt’altro. Nel programma televisivo messicano «La ultima palabra» (molto seguito in terra azteca) voleva difendere Lionel Messi dalle tante critiche che riceve nel suo paese per le prestazioni con la maglia della nazionale, ma ha finito col pronunciare una delle più forti critiche al giocatore del Barça quando ha chiesto ai connazionali di smettere di deificarlo e confessando che la Pulga «va venti volte in bagno prima ogni partita».

L’attuale allenatore dei Dorados De Sinaloa ha poi rincarato la dose, punzecchiando ancora: «Messi è un grande giocatore, ma non a volta non passa il pallone. Prima di parlare e chiedere ad un allenatore gioca alla Playatation. In campo invece chiede e pretende. Messi a Barcellona è il leader indiscusso ma nella Nazionale è solamente uno dei tanti. Ad ogni modo è il migliore al mondo con Cristiano Ronaldo». chissà come la prenderà Leo, visto che in questo periodo il suo rapporto con la Selecciòn è tutt’altro che sereno. Dopo essersi fatto esonerare dalla chiamata per le partite amichevoli che l’Argentina ha giocato questo mese ed il mese scorso non è ancora sicuro se tornerà a vestire nuovamente la maglia albiceleste e la cosa gli ha portato una ulteriore ventata di critiche.

SPORTEVAI | 13-10-2018 10:46