Maradona, piano per fuggire da clinica e le ultime ore disperate

Il dolore e le lacrime stanno quasi lasciando il posto alle polemiche. Maradona poteva essere salvato? Mentre continuano i pellegrinaggi a Napoli come a Baires verso i luoghi culto del Maradona vivo, è il Maradona morto che fa discutere. Il Clarin – il giornale che per primo diede la notizia della scomparsa del fuoriclasse – fa nuove rivelazioni, scrive di un piano che Maradona aveva escogitato per scappare dalla clinica dove era ricoverato e delle paure che lui stesso aveva, ricostruendo gli ultimi drammatici giorni della vita del Diez.

Maradona voleva fuggire con uno scambio di persona

Per “evadere” dalla clinica Olivos, dove continuava ad essere ricoverato dopo il buon esito dell’operazione per l’edema al cervello, Maradona aveva escogitato un piano di fuga tra una siesta e l’altra per l’effetto sedativo dei medicinali che gli somministravano. Aveva chiesto di scambiare i vestiti con la persona che si prendeva cura di lui per lasciare la stanza e lasciare l’ospedale.

Diego voleva una vacanza da Maradona

Di fronte al rifiuto, Diego chiese a quell’uomo. ─ Cosa faresti se fossi Maradona? La risposta fu spiazzante: “La verità, Dieci, non vorrei essere nemmeno un secondo Maradona” e Diego gli replicò: “Lo stesso accade a me. Vorrei fare una vacanza da Maradona”.

Perché la verità è che a 60 anni compiuti Maradona voleva godersi le cose semplici che andavano contro la sua vita da rockstar a tempo pieno. Ma Maradona si era già appropriato di Diego. I suoi sogni andavano lentamente spegnendosi, avrebbe voluto riunire tutti i suoi figli, avrebbe voluto quella pace che mai ha avuto nella sua vita da montagne russe. Già nel giorno del suo 60esimo compleanno era uno spettro. Era un venerdì. E il lunedì successivo è stato ricoverato in una clinica a La Plata. Era anemico per la sua decisione di abbandonare il piano nutrizionale, con complessi vitaminici e proteici che aveva iniziato pochi mesi prima, era scompensato dall’alcol e dai farmaci che stava assumendo per anestetizzare il dolore.

L’operazione è stata un successo e in non più di 72 ore sarebbe stato dimesso se fosse stato una persona normale. Ma Diego non era normale. Il suo corpo manifestava altri problemi. Il corpo era mal abituato all’alcol e alle droghe e chiedeva una disintossicazione. Ed è stata quell’astinenza che lo ha portato a prolungare la sua permanenza in clinica. Ma poi Diego ha deciso da solo. Ecco perché il soggiorno familiare è stato risolto nel quartiere di San Andrés, geograficamente vicino alla sua famiglia, ancora una volta ancora più vicino ai legami. Lì è stato elaborato un piano per tenerlo sotto controllo 24 ore al giorno. Anche se coloro che non si sono mai separati sono stati i loro punti d’appoggio incondizionati negli ultimi tempi. Johnny, suo nipote, Maxi, cognato di Morla e Monona, la cuoca che era diventata una specie di seconda madre, che lo viziava e che era quella che preparava dei panini come quell’ultima cena che Diego non aveva mai assaggiato .

Gli ultimi giorni disperati di Maradona

I primi giorni dopo la dimissione dalla Clinica Olivos sono stati buoni e incoraggianti. Sembrava disposto ad accettare di cambiare le sue abitudini per soddisfare i desideri della sua gente. Sembrava felice. Ma poi sono tornate le contraddizioni. L’irrefrenabile voglia di essere di nuovo Maradona. E il Diego delle buone intenzioni, desideroso di uscire, divenne il Maradona della rabbia. Il Maradona della solitudine incurabile. Il Maradona che non era convinto che quello che stava facendo fosse il migliore e non voleva ricevere aiuto. Il Maradona che non poteva spegnere i suoi demoni. Ed è così che ha trascorso tre o quattro giorni nel quartiere di San Andrés.

Il buonumore, non è durato a lungo. Quasi niente. Le ultime ore di Maradona sono state quelle di un Maradona ancora una volta triste e rinchiuso nei suoi fantasmi. Non voleva vedere nessuno. Ecco perché il “Piano Cuba” si stava rafforzando. Tornare in quel luogo che lo ha reso felice e gli ha permesso di scappare dalla droga. Scontento, è andato a dormire martedì 24 novembre. Angosciato. Anche nervoso. Questa è stata l’ultima immagine che ha consegnato da vivo.

SPORTEVAI | 29-11-2020 09:41