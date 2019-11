Maradona replica alla figlia Giannina: tutti i veleni familiari

Diego Armando Maradona non vive una stagione particolarmente serena, della sua vita. E questo conflitto – amplificato dall’uso costante di Instagram come cassa di risonanza di un rapporto trascinato e altalenante – non giova alla comprensione, né al superamento di questa fase critica per quello che viene considerato il miglior giocatore di tutti i tempi.

Che cosa muove Giannina? Che cosa spinge una figlia a chiedere e a dire pubblicamente certe cose sul conto di un padre complicato, è indubbio, ma di grande slancio?

Maradona ha deciso di replicare, di difendersi così: “Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perché sto lavorando. Mi è dispiaciuto moltissimo perdere contro l’Estudiantes. Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficenza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò”.

In un video postato su Instagram, Maradona ha replicato a sua figlia, con cui da tempo i rapporti sono tesi. La donna, ex compagna del Kun Aguero e madre del piccolo Benjamin, sullo stesso social – in alcuni video pubblicati nelle storie – aveva sostenuto, parlando del padre, che “lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Vi ricordate che papà aveva uno zoo, in cui potersi fare le foto con il leone? Lo teneva sedato, altrimenti è impossibile domarlo. E ogni paragone con la realtà è pura coincidenza…”.

Certo, quella causa contro l’ex moglie Claudia Villafañe per una presunta sottrazione di patrimonio e i suoi risvolti, molto sconcertanti, non depone a favore di una risoluzione pacifica del conflitto padre-figlia, è innegabile.

Maradona accusa l’ex moglie e il suo attuale compagno, Jorge Taiana, un attore e produttore teatrale di avergli sottratto circa 9 milioni di dollari amministrando le sue fortune nella compravendita di immobili in Florida.

E a questo proposito anche la Villafañe è intervenuta via social, con un comunicato sul suo account Instagram, con cui ha replicato duramente alle frasi dell’ex marito. Un messaggio che è assai distante dal chiudere la vicenda che ha ormai occupato le aule dei tribunali e lì avrà il suo epilogo. Forse.

VIRGILIO SPORT | 06-11-2019 11:30