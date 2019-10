Maran vede un Cagliari arrabbiato

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna: "Abbiamo speso molto a Torino, ma come in tutte le partite d'altronde. Siamo ben allenati, quindi al di là delle scelte che farò, la squadra non risentirà della fatica".

L'allenatore dei sardi poi ritorna sul match pareggiato con i granata: "Dispiace non aver vinto, però aver affrontato la partita in quel modo ha aumentato convinzione e autostima. Non ho detto molto ai ragazzi a caldo, ma ho cercato di trasmettere l'idea che quella era la strada giusta. Vederli così arrabbiati per non aver ottenuto la vittoria è un buon segno: la nostra mentalità deve essere questa, dall'inizio alla fine".

"Ci troveremo contro un avversario scomodo, che aggredisce alto e pressa in tutte le zone del campo. Una squadra che ha qualità di giocate e di gioco. Una partita difficile, da affrontare con la consapevolezza di poter dire la nostra".

SPORTAL.IT | 29-10-2019 17:28