Marc Gasol: "Ritorno in Nba? Mai dire mai"

17-01-2022 18:35

Con i Los Angeles Lakers, Marc Gasol aveva firmato un contratto di due anni (che sarebbe scaduto a giugno 2022). Alla fine invece, l’avventura del centro spagnolo in Nba è terminata l’estate scorsa.

Marc Gasol è tornato in Spagna a giocare per il Girona ma l’ex campione Nba con Toronto non ha escluso un suo possibile ritorno in America, a maggior ragione adesso che sembra esserci spazio davvero un po’ per tutti: “Le squadre NBA sanno che io non ho chiuso definitivamente la porta con loro: ora voglio continuare la mia esperienza qui a Girona e loro lo hanno compreso, probabilmente più di quanto non stiano dimostrando gli spagnoli (che invece continuano a insinuare e parlare di una sua imminente partenza, ndr)”.

“Ci tengo solo a dire che non ho abbandonato l’idea: non ci sono trattative in corso, ma so che c’è dell’interesse. Al momento però penso solo al Girona”. All’età di 37 anni non sarà certo semplice trovare squadra in Nba, ma mai dire mai, soprattutto quando si parla di un giocatore che in carriera ha vinto tutto.

