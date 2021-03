March Madness: le sorprese continuano, ecco le Sweet 16

Continuano le sorprese nella March Madness, il campionato NCAA. Nella notte sono state completate le Sweet 16, e non sono mancate le sorprese: Oregon ha eliminato Iowa, Kansas è stata travolta dagli USC Trojans. Conferme invece per Michigan, Gonzaga ed Alabama.

I risultati della notte:

No. 7 Oregon 95, No. 2 Iowa 80

No. 1 Gonzaga 87, No. 8 Oklahoma 71

No. 11 UCLA 67, No. 14 Abilene Christian 47

No. 5 Creighton 72, No. 13 Ohio 58

No. 1 Michigan 86, No. 8 LSU 78

No. 4 Florida State 71, No. 5 Colorado 53

No. 2 Alabama 96, No. 10 Maryland 77

No. 6 USC 85, No. 3 Kansas 51

Ecco le Sweet 16, in programma da sabato 27

Sabato 27 marzo:

Oregon State-Loyola Chicago

Villanova-Baylor

Oral Roberts- Arkansas

Syracuse-Houston

Domenica 28 marzo:

Creighton-Gonzaga

Florida State-Michigan

UCLA-Alabama

Oregon-USC

OMNISPORT | 23-03-2021 09:04