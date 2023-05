Marco Rossi (Ungheria): "Giovani della Juventus? Mi sono piaciuti tutti"

Il CT dell'Ungheria ha parlato dei giovani della Juve

18-05-2023 15:57

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato della situazione dei giovani della Juventus: “Mi sono piaciuti tutti, Fagioli, Miretti, Soulé… Però quello che mi dà la sensazione di avere più margini di miglioramento, per lo strapotere fisico che ha, è Iling. Quando parte sprigiona proprio forza e in più è anche molto tecnico. Deve migliorare un po’ nelle scelte nell’ultimo quarto di campo, dove può diventare più decisivo. E migliorerà sicuramente con l’esperienza e con la continuità di impiego che avrà in futuro. La Juve ha avuto un anno che definire travagliatissimo è un eufemismo, Allegri ha dovuto subire un’infinità di critiche e assalti anche da parte di chi fa l’opinionista con pochi o nessun titolo. Molte volte mi è capitato di pensare che ha veramente un carattere incredibile, perché è stato sotto pressione tutta la stagione e la valorizzazione di tutti questi giovani è passata quasi inosservata rispetto a una critica esasperata. Ha sicuramente commesso errori come tutti, ma in una stagione di infinite difficoltà dalle quali ha saputo uscire in tantissimi casi a testa alta”.