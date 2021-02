Marino: "De Paul utile a tante squadre"

Il direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino in un’intervista a Radio 24 ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul, accostato a diverse società estere e di Serie A: “De Paul potrebbe essere il centrocampista che manca alla Juve? Con le caratteristiche che ha manca a tante squadre in Europa, chi lo prenderà l’anno prossimo farà lievitare la squadra in talento e qualità”.

“Io da dirigente dell’Udinese spero possa restare” è la chiosa di Marino. De Paul è in bianconero ormai da cinque stagioni.

OMNISPORT | 09-02-2021 15:43