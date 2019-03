Cipollini a processo per maltrattamenti e stalking, parla la ex

Mario Cipollini è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex moglie, Sabrina Landucci (sorella dell’ex portiere e allenatore in seconda della Juventus, Marco). Una vicenda processuale ancora da scrivere che, però, ha già avuto amplia risonanza mediatica e non solo per la notorietà dell’ex campione del mondo di ciclismo, ma per i dettagli di questa intricata vicenda umana che ha investito Cipollini, Sabrina e le loro famiglie.

La ex moglie ha deciso di affidare in esclusiva al settimanale Oggiparticolari della sua separazione – assai travagliata – dal ciclista. Concluse le indagini scaturite dalla denuncia presentata, Cipollini è stato rinviato a giudizioper maltrattamenti, atti persecutori, lesioni e minacce. “Questa vicenda mi ha distrutto, ma dopo l’aggressione sul luogo dove lavoro non ho avuto scelta. Ho deciso di denunciarlo per rispetto verso me stessa”. Queste le parole affidate da Sabrina Landucci, 50 anni, ex moglie del campione al settimanale.

Il procuratore di Lucca Pietro Suchan e la Pm Sara Polino hanno concluso le indagini e il 22 marzo hanno ottenuto che Cipollini venga processato.

“La mia cliente ha sempre sopportato di tutto”, ha detto Susanna Donatella Campione, legale della Landucci, “e non ha mai mirato al denaro. Tant’è vero che non ha voluto tenere l’abitazione coniugale che le sarebbe spettata e ha chiesto l’assegno di mantenimento per le figlie, ma non per sé”.

Particolari che si legano a quel drammatico momento di gennaio del 2017. Quel giorno, secondo l’accusa, Cipollini si è recato alla palestra Ego, dove lavora la Landucci e ha minacciato lei e il suo compagno per poi passare dalle parole ai fatti. Dal suo racconto, riportato ai magistrati, pare che l’ex campione l’abbia afferrata per il collo e l’abbia sbattuto più volte la testa contro il muro. Sabrina Landucci si sarebbe poi recata al locale pronto soccorso. Una ricostruzione che la fornì anche al Corriere della Sera.

Il matrimonio tra i due si è interrotto ufficialmente nel 2005, con un comunicato ufficiale dopo che trapelarono alcune indiscrezioni sul flirt di Cipollini con Magda Gomes.

VIRGILIO SPORT | 27-03-2019 12:52