Marta Bassino: "Seconda manche all'attacco, Vhlova insuperabile"

11-03-2022 20:28

Venti podi in carriera per Marta Bassino: una grandissima soddisfazione per la sciatrice di Cuneo che dopo il secondo posto nel Gigante di Are si è espressa in questi termini. “E’ stata una gara tostissima, visti i miei precedenti della stagione”.

“Nella prima manche ho avuto rispetto della pista e sapevo che Vlhova aveva una marcia in più rispetto alle altre nonostante l’errore commesso. Nella seconda sapevo che la pista era rovinata, si trattava solamente di tenere duro piuttosto che pensare a sciare bene per fare le cose precise, così ho attaccato a tutta per tirare fuori la grinta”.

“Complimenti a Vlhova che è stata bravissima. Io sono molto felice, è una bella carica per le finali di settimana prossima in Francia”, sono le parole pubblicate dal sito della Fisi.

OMNISPORT