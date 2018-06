Martin Jorgensen punta tutto su Christian Eriksen. "Se gioca bene lui la squadra gira. Nella fase difensiva stiamo molto bene, è una squadra solida con Schmeichel che è un buon portiere. Però per vincere contro Perù e Australia bisogna anche fare gioco e non sarà facile. Mi auguro comunque che si riesca a passare il girone e poi si vedrà. Dopo il girone può capitare di tutto" dice a TeleRadioStereo l'ex calciatore danese parlando della squadra scandinava che giocherà ai Mondiali.

"Credo che il Belgio possa essere già considerato tra le grandi. Ci sono giocatori di talento ed è veramente una squadra forte, poi bisogna vedere se avranno la mentalità di arrivare in fondo – aggiunge -. Qui in Danimarca il calcio italiano non è seguito tanto come la Premier League ma noi che abbiamo giocato in Italia cerchiamo sempre di difendere il calcio italiano. Poi la sconfitta contro la Svezia è stata anche una piccola sconfitta per noi. L'Italia al Mondiale non può mancare, ci sono giocatori sempre importanti e di qualità ma non so che altro dire se non che è stata una grande delusione".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 17:05