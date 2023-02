Martinelli: “Fossi in Ganna punterei sulla strada, Milan il futuro che arriva”

Il direttore sportivo dell'Astana parla anche dei giovani ciclisti italiani: “Che sia l'anno buono per Garofoli, Battistella è da Classiche”

28-02-2023 09:12

Giuseppe Martinelli, esperto del nostro ciclismo, è al 37esimo anno alla guida di un’ammiraglia, quella dell’Astana. Da questo punto privilegiato, può parlare dei nostri atleti e non solo. “Il ciclismo italiano c’è, ma il problema è che i nostri corridori sono in formazioni straniere e corrono per grandi campioni, quindi spesso con il ruolo di gregari”.

Sui giovani del nostro Paese, dice: “Gianmarco Garofoli ha avuto tanti infortuni, speriamo sia l’anno buono. Samuele Battistella è adatto per la Classiche o a qualche tappa in qualche grande giro. Simone Velasco è cresciuto tantissimo. Gianni Moscon deve ritrovare morale e correre il Giro d’Italia lo aiuterà”. E ancora: “Ganna è un fuoriclasse, fossi in lui punterei sulla strada. Milan è il futuro che arriva”.