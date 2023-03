Massa a Italia7: “Var ottimo paracadute in caso di imprevisto, sono i giocatori a determinare la partita”

30-03-2023 09:53

intervenuto nel corso della puntata di ’30esimo minuto’ su Italia7. Davide Massa, arbitro italiano, ha commentato le scelte dei suoi colleghi: “Siamo consapevoli che l’errore è dietro l’angolo. Avere uno strumento come il Var che ti corregge quando commetti magari un errore grande per noi è come una manna dal cielo. Il Var ti permette di mantenere la centralità decisionale e avere un ottimo paracadute in caso di imprevisto”.

Conclude poi Massa: “La preparazione è totalmente diversa se sei in campo o sei in sala var: la Var è uno studio di episodi, mentre da arbitro lo studio è più legato al calcio. Di recente Rocchi ci ha fatto vedere un confronto con altri campionati e il numero di falli tra noi e l’estero è quasi uguale. Io quando arbitro una partita mi piacerebbe fischiare poco. Sono i giocatori che determinano le partite, mentre l’arbitro interpreta la gara”.