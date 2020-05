Massimiliano Rosolino e Natalia Titova e l'attesa per le nozze

E’ il momento di un gradito ritorno, quello di Massimiliano Rosolino. Ex nuotatore, talento puro ma indomabile e con una certa predisposizione alla polemica, il campione ha regalato attimi di leggerezza e ilarità nel corso del suo intervento in diretta durante la puntata odierna di Vieni da me, il format condotto da Caterina Balivo in onda su Rai Uno.

Oggi Massimiliano è molto impegnato con le sue due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sydney, avute dalla compagna e maestra di ballo, Natalia Titova. Con lei c’è l’incognita matrimonio che grava e su cui il campione rimane sempre possibilista, senza parlare, però, di data certa.

Natalia Titova e Max Rosolino: l’incontro a Ballando

Per la ex ballerina di Ballando con le Stelle e maestra ad Amici, la relazione con Rosolino è nata proprio grazie alla sua partecipazione al talent show firmato da Milly Carlucci. La loro è una splendida storia d’amore che dira, ormai, da 12 anni. E che ha segnato le scelte dell’ex campione di nuoto.

Rosolino su Magnini e gli anni difficili

Durante l’intervista con la Balivo, Max ha parlato anche del collega Filippo Magnini, che presto diventerà padre. “Ha avuto un paio di anni veramente durissimi, che ha chiuso in bellezza sportivamente e umanamente. La cosa più bella è che sta arrivando un bambino. Secondo me, è molto vanitoso come il sottoscritto. In questo periodo abbiamo fatto un sacco di dirette e lui, con le luci, non aveva un capello fuori posto”.

L’amore ai tempi del coronavirus tra la Titova e Rosolino: a quando le nozze?

Rosolino si è poi soffermato su Milly Carlucci, che gli ha permesso di conoscere Natalia Titova, ballerina russa, sua compagna di vita: “Non le sfugge mai niente, non l’ho mai vista con l’occhio stanco: è sempre pronta!”. Non è ancora chiaro, però, dove e quando si celebreranno le nozze tra i due, chiuso il capitolo sul terzo figlio che la Titova – in modo alquanto categorico – esclude a breve.

VIRGILIO SPORT | 21-05-2020 16:48