Massimo Moratti stuzzica la Juventus. L'ex presidente dell'Inter gongola per il successo nel derby e inizia a pensare in grande. "La squadra bianconera è la più forte, però ha tanti impegni, come la Champions League, che ha il dovere di vincere. Quindi è chiaro che anche i nerazzurri potranno dire la loro in campionato. E' importante che restino costanti anche nella seconda parte del campionato" ha detto a Radio Anch'io Sport.

"Quando ha segnato Icardi ho pensato a Peppino Prisco, è stata una vittoria di quelle che sarebbero piaciute a lui. E' stata una vittoria di quelle che fanno tanto piacere ai tifosi: è arrivata quando ormai era inattesa. E' vero che segnare all'ultimo è emozionante, ma se vogliamo cercare il pelo nell'uovo è anche vero che non avevamo fatto gol prima, quindi qualcosina non aveva funzionato. Ma quest'Inter mi piace, lotta fino alla fine, è preparata fisicamente. L'argentino è un grande giocatore, ma non paragonatelo a Ronaldo, il 'Fenomeno'. Degli eroi del 'Triplete' in questa Inter mi piacerebbe vedere Cambiasso, per l'equilibrio che ha saputo dare alla squadra. Mi piacciono molto Skriniar e Handanovic, un portiere che dà grande sicurezza" ha aggiunto.

"Lautaro? Se avessimo pareggiato ci saremmo chiesti perché non ha giocato: per me è la spalla ideale di Icardi. Ma abbiamo vinto, quindi va benissimo così. Marotta? Chi ha esperienza nel calcio come lui non può che fare bene all'Inter" ha concluso.

Secondo indiscrezioni, l'ormai ex ad della Juventus, che ha assistito al derby, avrebbe già trovato l'accordo con Suning per l'approdo in nerazzurro: potrebbe essere operativo da gennaio. Marotta si sarebbe detto particolarmente affascinato dall'offerta dell'Inter, ma aspetta il via libera da parte di Andrea Agnelli, considerato che ha ancora un contratto da direttore generale nella Vecchia Signora.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 10:40