Masters 1000 Cincinnati: trionfa Coric su Tsitsipas

22-08-2022 08:51

Si chiude nel migliore dei modi la settimana americana di Borna Coric a Cincinnati.

Il tennista croato ha conquistato il suo primo Masters 1000 della carriera e torna a vincere un torneo addirittura quattro anni dopo l’ultimo ad Halle nel 2018. Coric ha sconfitto in due set Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco, diventando anche il vincitore di un 1000 con il ranking più basso (è numero 152 del mondo).

Come dicevamo, la settimana del tennista croato è stata suggellata da splendidi incontri e altrattante vittorie: Musetti, Nadal, Bautista, Auger-Aliassime, Norrie e infine Tsitsipas. Il croato ha chiuso il match della finale con 7 ace, ma soprattutto con 37 vincenti contro i 22 del suo avversario, sbagliando anche molto di meno, chiudendo con solo 14 errori non forzati rispetto ai ventidue del greco.

Eppure la finale per il croato non era iniziata nel migliore dei modi, trovandosi dopo pochi minuti già sotto per 3-0. Nonostante questo, il primo set si chiude al tie-break, che viene dominato dal croato per 7-0. Il secondo set si apre con Tsitsipas che si porta sullo 0-40 con Coric al servizio, ma Stefanos manca il break permettendo a Coric di giocare sulle ali dell’entusiasmo che gli permette di chiudere il secondo set 6-2 conquistando una vittoria tanto clamorosa, quanto meritata.