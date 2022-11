Masters 1000 Parigi-Bercy, vince Rune: battuto Djokovic in tre set

06-11-2022 18:16

Fa la storia il giovane tennista danese Holger Rune, che ad appena 19anni vince l’ultimo Masters 1000 della stagione, Parigi-Bercy. Rune vince una sorta di scontro generazionale contro l’ex numero 1 del mondo, il 35enne Novak Djokovic, battendolo in tre set 3-6 6-3 7-5.

Storico Rune, che in una settimana batte ben cinque top-10 del ranking (Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Aliassime e, appunto, Djokovic). Una sequenza simile in così poco tempo non si vedeva dal 1973. Il giovanissimo Rune ora sarà la prima riserva alle Nitto Atp Finals di Torino in programma dal 13 novembre. Improbabile vederlo a Milano per le Next Gen.