Mattia Destro vuole tornare in Nazionale: "Mai abbandonata questa idea"

Mattia Destro sogna in grande. L’attaccante del Genoa sta vivendo un periodo molto positivo con 4 gol in 4 presenze in Serie A – dopo essere stato a un passo dall’addio – e non abbandona l’obiettivo di vestire nuovamente la maglia della Nazionale di Roberto Mancini. Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante di Ascoli Piceno non nasconde le proprie ambizioni: “La massima ambizione di ogni calciatore è arrivare o tornare in Nazionale. Io mai ho abbandonato questa idea”.

Preziosi ha dichiarato: “Il miglior acquisto del Genoa sul mercato? Destro“. L’ex attaccante di Inter, Roma e Milan era vicinissimo allo Spezia nello scambio con Nzola, tanto da essere messo fuori squadra nelle prime due giornate del nuovo campionato. Poi la trattativa saltata e il ritorno in squadra agli ordini di Ballardini: “Sono stato contento delle sue parole (Preziosi, ndr), ho un bellissimo rapporto con lui. Ballardini ha creduto in me, dandomi la possibilità di giocare con continuità: fondamentale”.

Da quando è tornato a Genova, nel gennaio 2020, Destro sta vivendo una seconda giovinezza calcistica: “L’ambiente Genoa ha avuto un peso notevole. Qui ho debuttato in A. Poi, è chiaro, proseguire dipende tutto da te stesso. Non ho rimpianti, ma avrei potuto fare delle cose in maniera diversa. Tuttavia, se ho agito in un certo modo c’è sempre stato un motivo. Non rinnego nulla: se ripenso a tutto ciò che mi è successo e a tante cose che molti non sanno, forse avrei dovuto avere comportamenti diversi, ma solo se fossero stati ragionati. Invece io sono sincero, onesto, non rifletto. Preferisco, perché poi sto bene con me stesso”.

Destro ha raccontato le sue prime sensazioni sulla nuova proprietà americana del Genoa. Il club è stato ufficialmente ceduto nei giorni scorsi da Preziosi al fondo d’investimenti statunitense 777 Partners: “Ho percepito nella nuova proprietà grande calore. E poi avere ritrovato al Ferraris i nostri tifosi ha un enorme significato”.

OMNISPORT | 30-09-2021 10:09