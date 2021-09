Mazepin: “Mick mi piace, ma in pista non guardo contro chi gareggio”

Forse la notizia del doppio rinnovo contrattuale di Schumacher e Mazepin da un lato potrebbe sembrare anche scontato, ma dall’altro, visto che in questo campionato non sono mancate occasioni – in pista e anche di fronte ai media in cui si sono attaccati reciprocamente, non sarebbe tale.

A Zandvoort Mazepin aveva tuonato contro il comportamento di Schumacher in qualifica, mentre a Monza era arrivato l’incidente tra i due, con anche l’ammissione di colpa da parte del russo.

intervistato dal podcast ufficiale della F1, Beyond the Grid, lo stesso pilota moscovita ha però svelato un lato meno noto nel rapporto tra lui e compagno di box tedesco. “Mi piace Mick, dal profondo del mio cuore – ha dichiarato Mazepin, che contro Schumacher aveva già corso per due anni in F2 – credo che sia un ragazzo con un talento enorme, che ottenuto un risultato incredibile nella sua carriera. Questo però, fuori dalla pista. In pista a me non interessa tanto contro chi sto gareggiando. Io gareggio contro un’altra macchina. Al momento quella è stata l’unica macchina, nelle ultime gare, a cui sono stato capace di stare davanti. Questo a livello personale non alcun impatto, davvero” ha concluso il giovane russo.

24-09-2021