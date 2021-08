Mazzarri: "Il Covid mi ha condizionato"

Walter Mazzarri in un’intervista a Rtv38 ha parlato della sua lunga pausa dal calcio: “Il Covid mi ha condizionato. Per uno come me che ha bisogno di stimoli vedere le partite in quel modo non mi piaceva, era surreale. Ho voluto aumentare questa pausa proprio perché intanto spero che il Covid vada via e che si torni a fare calcio normalmente”.

Mazzarri loda Vinceno Italiano tra i tecnici attuali: “Mi piacciono gli allenatori che partono dal basso e questo giovane allenatore ha fatto un lavoro importante. Ora il grande salto di qualità in una piazza come Firenze, dovrà far vedere come ha fatto in passato di essere all’altezza della situazione”.

OMNISPORT | 13-08-2021 07:38