Mbappé compie 24 anni. Senza coppa, ma col futuro del calcio francese tra i piedi

20-12-2022 08:44

Kylian Mbappé compie oggi, 20 dicembre 2022, 24 anni. Un Mondiale into in Russia, uno sfiorato in Qatar, in cui ha vinto il Golden Foot, ovvero il riconoscimento di capocannoniere della competizione con 8 centri. Sfiorato il record di Pelé di vincere due coppe iridate di fila, rispetto al brasiliano Mbappé è diventato il giocatore ad aver realizzato più reti ad un Mondiale prima di aver compiuto i 24 anni (12 contro 7).

Numeri che sembrano identificare un campione a fine carriera. E invece qui si tratta di un fenomeno puro, che solo il cerchio che Lionel Messi doveva chiudere con Diego Armando Maradona, poteva adombrare, sottraendogli il trionfo al Lusail Iconic Stadium. Il futuro della Francia, insomma, che ha già dichiarato al mondeo: “Ritorneremo!”.