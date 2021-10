Mbappé e il mancato addio al PSG: "Ho chiesto di essere ceduto a fine luglio"

Tra le tante telenovele, ce n’è stata una che ha infiammato gli ultimi giorni di calciomercato: il Real Madrid ha fatto di tutto per strappare Kylian Mbappé al PSG, che alla fine ha deciso di rifiutare la ricca offerta madrilena nonostante un contratto in scadenza tra meno di un anno.

C’è da scommetterci che i ‘Blancos’ torneranno alla carica a gennaio, magari per bloccare il giocatore a costo zero in vista dell’estate. L’ex Monaco si è confessato in un’intervista rilasciata a ‘RMC Sport’, la cui versione integrale andrà in onda nella giornata di martedì.

In questi stralci, Mbappé ha spiegato l’evoluzione della vicenda che lo ha visto protagonista, esentandosi da qualsivoglia responsabilità.

“Ho chiesto di andarmene perché, dal momento in cui non ho voluto rinnovare, volevo che il club incassasse del denaro per riversarlo su un sostituto di qualità. E’ una società che mi ha dato molto, in questi quattro anni sono stato felice e lo sono ancora. Ho annunciato la mia decisione in anticipo proprio per permettere al PSG di potersi guardare intorno. Volevo che tutti ne uscissero vincitori, che tutti facessero un buon affare. Alla fine sono rimasto perché il club ha voluto questo”.

Nessun dissidio con Leonardo e un chiarimento: la richiesta di cessione è arrivata a luglio e non negli ultimi giorni di agosto, quando l’offerta del Real Madrid ha attirato tutte le attenzioni mediatiche.

“La gente dice che ho rifiutato sei o sette proposte di rinnovo e che non voglio più parlare con Leonardo: questo non è assolutamente vero. Non sta a me giudicare, ma la mia posizione è sempre stata chiara: ho detto che volevo andare via e l’ho fatto abbastanza presto. Mi dà fastidio che si dica che ho aspettato l’ultima settimana di agosto, sono stato anche definito ‘ladro’… Ho annunciato la mia decisione a fine luglio”.

OMNISPORT | 04-10-2021 13:09