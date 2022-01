Mbappé, il Psg torna alla carica

15-01-2022 14:20

Il Paris Saint Germain torna alla carica per il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé. Secondo quanto riporta Telefoot, il dirigente del club parigino Leonardo avrebbe presentato negli scorsi giorni un’offerta faraonica per l’attaccante francese, in scadenza a giugno.

La punta transalpina, che sembra decisa a lasciare il club, risponderà nei prossimi giorni, decidendo una volta per tutte il suo futuro. Ad attenderlo in estate di sarebbe il Real Madrid, pronto a ricoprirlo d’oro.

OMNISPORT