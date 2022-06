McLaren, Brown: “Nessun problema con Ricciardo"

29-06-2022 16:02

Circa un mese fa, avevano sollevato un mezzo polverone le parole pronunciate da Zak Brown in merito all’andamento stagionale di Daniel Ricciardo. L’amministratore delegato della McLaren infatti, aveva ammesso quanto Daniel Ricciardo avesse deluso le (alte) aspettative che la scuderia di Woking aveva in lui.

In questi anni di McLaren le performance del pilota australiano non sono state esaltanti, se si escludono alcune gare in cui ha fatto bene e portato punti al team. Troppo poco poter fondare un rapporto su una vittoria, se pur bella e importante come quella colta a Monza.

Alla luce di quanto detto da Brown in tanti si aspettavano una separazione tra l’australiano e il team di Woking. Invece dopo i risultati colti a Baku e a Montreal, il dirigente Mc Laren è tornato a parlare proprio di Daniel Ricciardo, affermando che il rapporto tra le parti è ottimo e l’intenzione di entrambi, è certamente quella di andare avanti insieme almeno fino al 2023.

“Noi vogliamo sempre migliorare e lavoriamo per dare delle macchine performanti ai nostri piloti. Il rapporto con Ricciardo non è affatto cambiato. Un po’ di tempo fa risposi sinceramente ad una domanda, ma non è vero che vogliamo separarci. Chiedetelo anche a lui: siamo qui per continuare insieme. Daniel invece è molto motivato, ha il nostro pieno supporto, ci stiamo divertendo e il rapporto è ottimo come dimostra il fatto che abbiamo cenato insieme un paio di settimane fa a Londra”.