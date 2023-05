Medvedev dopo l'eliminazione dal RG: "Contento sia finita la stagione su terra"

Le parole del russo dopo l'uscita di scena al primo turno dello slam parigino

31-05-2023 10:42

La grande sorpresa della prima settimana, almeno fino ad ora, del Roland Garros, riguarda l’eliminazione al primo turno di Daniil Medvedev.

Una uscita di scena inaspettata visto che era reduce dalla vittoria degli Internazionali di Roma.

Sul rapporto con la terra, dice: “Non è cambiato il fatto che ogni volta che finisce la stagione su terra sono contento. Sono contento e ancora contento. Non mi importa a che livello del torneo io arrivi, l’importante è che finisca. Sono contento perché c’era vento, il campo era secco, e mi è entrata la terra in bocca già nel terzo gioco. Tutte cose che non mi piacciono. Non so se ad altri piaccia mangiare la terra, averla nelle borse, nelle scarpe, nelle calze. Devi buttare tutto in pattumiera alla fine della stagione. A me questo non piace. Avrò un periodo di stacco e di questo sono felice, perché devo ritrovare buona sensazioni. Un po’ di relax nei prossimi giorni, starò un po’ a Parigi, anche se c’è la terra (sorride, ndr)”.