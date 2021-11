Melli torna sulla sua esperienza oltreoceano: “L’NBA è anche altro”

04-11-2021 12:49

Protagonista dell’ottimo inizio di stagione dell’Armani Exchange, Nicolò Melli guarda al suo recente passato NBA senza rimpianti e con la consapevolezza di essersi meritato (e meritare ancora oggi) quel palcoscenico.

“È vero che non ho giocato molto, ma mi sono allenato di continuo. Nella Nba, al di là del campo, c’è tanto altro, attenzione particolare al lavoro individuale fisico e tecnico per esempio” ha dichiarato il lungo biancorosso a Tuttosport.

“Io cerco ogni giorno di migliorare. Ma se ci sia riuscito non spetta a me dirlo. Avrei potuto giocare di più, tirare meglio da tre, sono convinto di valere quel livello” ha continuato un Melli deciso a non farsi sopraffare dai ricordi negativi.

“Non mi rovinerò un bel ricordo ripensando a un allenatore che non mi ha fatto giocare abbastanza” ha chiosato il nativo di Reggio Emilia.

