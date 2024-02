Meloni, il ct dell'Italvolley Velasco: "Oggi potrebbe giocare come libero"

L'allenatore a "Un giorno da pecora": "Pallavolo? La immagino più di sinistra che di destra"

29-02-2024 12:11

La premier Meloni ha detto che il suo sogno era giocare nell’Italvolley ma non ha potuto perché troppo bassa? “Ai suoi tempi però non c’era il ruolo del libero, oggi potrebbe farlo perché per le donne l’altezza richiesta per questo ruolo è di circa 1.65/70”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a “Un Giorno da Pecora”, è il ct dell’Italvolley femminile Julio Velasco, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti. Che giocatrice di volley le potrebbe ricordare la premier? “I liberi più conosciuti, per esempio Monica De Gennaro è una giocatrice molto forte e di grande carattere”. Secondo lei la pallavolo è di destra o di sinistra? “Non lo so. Io personalmente mi identifico più con la sinistra quindi mi piace pensare sia più di sinistra. Diciamo che il palleggiatore, più creativo, è di sinistra – ha scherzato a Rai Radio1 il tecnico dell’Italvolley – e il muro, che impedisce di esser creativi, più di destra”. (NPK)

