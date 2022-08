Mercato, dal Portogallo la notizia 'esclusiva' su Cristiano Ronaldo

06-08-2022 16:50

Una clamorosa voce di calciomercato rimbalza dal Portogallo. Secondo Sport, il Galatasaray avrebbe sondato Cristiano Ronaldo per un possibile trasferimento.

Cr7, come i media internazionali hanno raccontato nei giorni scorsi, sarebbe in rotta con il Manchester United. “Il primo impatto col tecnico ex Ajax non è stato sicuramente dei migliori, anzi, Cristiano ci ha messo del suo: tra il tour saltato in Thailandia e Australia per “problemi familiari”, le voci di mercato e l’aver abbandonato lo stadio prima della fine dell’amichevole col Rayo Vallecano, il messaggio arrivato a Ten Hag – scriveva per esempio la Gazzetta dello Sport nelle scorse ore – non è sicuramente positivo”.

Ed ecco ora che arriva la voce dal Portogallo. Secondo Sport, il Galatasaray avrebbe sondato Cr7. Il tentativo però sarebbe morto sul nascere. Motivo? Il cinque volte Pallone d’Oro non si muoverà mai da Manchester senza la certezza della Champions. E il club turco, visto l’insufficiente campionato, non parteciperà a nessuna competizione europea. Intanto, stando agli ultimi rumors, sempre il Galatasaray sarebbe a un passo dal chiudere per gli arrivi di Mertens e Torreira.

