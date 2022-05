27-05-2022 10:19

Nella Juventus che aspetta di riabbracciare Paul Pogba e di accogliere Angel Di Maria, tiene banco anche la questione addii. Se a centrocampo il nuovo nome per la Juventus è Lucas Torreira, in avanti, il primo, il più chiacchierato, è quello di Paulo Dybala, sempre più vicino all’Inter. Ma il sentore è che il pacchetto attaccanti sia destinato a una vera e propria rivoluzione.

La certezza di chiama Dusan Vlahovic, gli altri sono praticamente tutti con le valigie pronte, da Alvaro Morata a Moise Kean, il futuro sembra lontano da Torino. Il mercato della Juventus per il reparto avanzato però non si ferma e l’ultimo nome accostato alla Vecchia Signora è un obiettivo molto gradito dai tifosi.

Mercato Juve, Morata a un passo dall’Arsenal

Per quanto riguarda le uscite, tiene banco il caso Morata: il pupillo di Allegri, rivoluto in bianconero, non sarà riscattato dall’Atletico Madrid. Per lo spagnolo, tra i bianconeri e i madrileni si sarebbe inserito con insistenza l’Arsenal, pronto ad accaparrarsi le prestazioni di Alvaro e riportarlo in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea nel biennio 2017-2019, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Troppi per la Juventus che, dunque, ha iniziato a guardarsi intorno per trovare alternative e nuovi innesti da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Juve sul mercato per un attaccante: le alternative a Morata

Negli ultimi giorni si è parlato addirittura di Olivier Giroud dal Milan e di Marko Arnautovic dal Bologna, ma come rivelato da La Gazzetta dello Sport, al momento la pista porterebbe a Bergamo, con l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, a sondare il terreno con il procuratore Alessandro Lucci, per valutare le possibilità di portare sotto la Mole Luis Muriel. Come spiegato dalla Rosea, il colombiano, molto amico di Juan Cuadrado e in scadenza nel 2023, arriverebbe solo in caso di mancato riscatto di Morata e con il ruolo principale di vice-Vlahovic, ma non è detto che i due possano anche giocare insieme.

Juve-Muriel, operazione possibile: c’è il nodo Demiral

Ancora nessun contatto con l’Atalanta, ma si parla di una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10-15 milioni di euro. La Dea ne vorrebbe 15-20. Ad “alleggerire” la trattativa potrebbe, poi, giocare un ruolo importante, la questione legata al riscatto di Demiral, proprio dalla Juventus, per una cifra attorno ai 23 milioni di euro. Insomma, l’accordo per Muriel alla Juventus non dovrebbe essere così complicato ma, prima di vestire il colombiano di bianconero, il futuro è ancora tutto da decifrare.

Mercato Juventus, i tifosi approvano Muriel ma gli infortuni spaventano

La prospettiva di un possibile arrivo di Luisito a Torino divide i tifosi della Juventus, che sui social si schierano. C’è chi il colombiano lo prenderebbe al volo e scrive: “Muriel ha dimostrato di essere un giocatore che a partire come sostituto è devastante, in caso può giocare anche con Vlahovic, io lo vedrei molto meglio di Arnautovic” e ancora: “Forse qualcuno dimentica che la maggior parte dei goal di Muriel son stati fatti a partita in corso. Unico giocatore ad avere un tale impatto anche da subentrato. Sarebbe perfetto, altro che!“, “Muriel al posto di Kean upgrade clamoroso“, “Luis Fernando Muriel Fruto per me è un grande sì“.

Non manca, però, una buona parte di tifoseria a sottolineare gli infortuni facili di Muriel, a cui il colombiano ha abituato i suoi tifosi. In tal senso, qualcuno chiede ironicamente: “Muriel piace per la sua propensione agli infortuni?” e un altro tifoso scrive: “Muriel con Folletti (Simone, preparatore atletico delle Juve, ndr)… ma vi rendete conto?” oppure: “Un altro ultratrentenne e pure spessì infortunato: la dirigenza Juve è sempre molto acuta…“, “Infatti ma poi di 27 partite giocate in serie A ha fatto 1543 minuti significa 17 partite su 38.questo sarebbe un pacco clamoroso“, “Morata come riserva è tra i più forti in giro. Di Muriel non mi fiderei per la sua tenuta fisica“.