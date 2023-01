Ultimo aggiornamento 13-01-2023 13:13

Juve, da avversario a nuovo rinforzo: Zielinski obiettivo bianconero A poche ore dal big match Napoli - Juventus, arriva una notizia di calciomercato che riguarda proprio le due squadre. La Vecchia Signora sarebbe interessata all'azzurro Piotr Zielinski. De Laurentiis vuole evitare favori alla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe seriamente pensando di farsi avanti per Piotr Zielinski. De Laurentiis vuole evitare favori alla Juventus. Aurelio De Laurentiis non pare affatto intenzionato a fare nessun favore alla Juventus. Approfondimento 13:13

