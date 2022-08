Juventus bloccata: Rabiot, Arthur e Kean, i nuovi problemi di Allegri

Nonostante il buon esordio in campionato, Max Allegri è alle prese con diverse problematiche. Complici le richieste folli della madre, Adrien Rabiot è pronto a tornare ad allenarsi con la Juventus. Ora è tutto in alto mare e Max Allegri dovrà gestire un Adrien Rabiot che la maggior parte dei tifosi non vuole più. Oltre alla grana Adrien Rabiot, la Juventus sta facendo i conti con il problema Arthur. Al momento, anche Moise Kean è un problema in più da gestire per Max Allegri.Leggi l'articolo09:33