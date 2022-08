Luca Pellegrini e il retroscena sull'Eintracht Francoforte

18-08-2022 17:48

Un mancino che va, uno che viene. Eintracht Francoforte e Juventus si sono scambiati gli esterni sinistri, anche se le operazioni che hanno portato Filip Kostic a Torino e Luca Pellegrini in Germania sono state disgiunte.

L’ex Roma, arrivato in prestito secco alla corte di Olivier Glasner, sarà il quarto italiano della Bundesliga 2022-’23, unendosi a un elenco che comprende Vincenzo Grifo, stella del Friburgo, Daniel Caligiuri dell’Augsburg e il giovanissimo Fabio Chiarodia, difensore di 16 anni del Werder Brema.

Durante la presentazione alla stampa Pellegrini non è parso rimpiangere la decisione della Juve di non confermarlo dopo la buona scorsa stagione: “Avevo altre richieste, ma nel giro di pochi giorni ho scelto l’Eintracht. Seguo questa squadra dal 2018, abbiamo chiuso l’affare in tempi brevi e le prime impressioni sono molto buone, l’organizzazione del club mi ha impressionato. Kostic? So che ha fatto molto bene, cercherò di dare continuità al suo lavoro per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi

Nessuna paura per la prima avventura all’estero della carriera: “È il mio primo anno all’estero, non conosco bene la Bundesliga come l’Italia ma so che qui le partite sono un po’ più fisiche. Ruolo? Giocherei anche in porta…”.



