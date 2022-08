Juve, il nuovo piano per Paredes manda su tutte le furie i tifosi Viste le difficoltà di piazzare Arthur e Rabiot, la Juve pensa a un sacrificio in mediana pur di arrivare a Paredes. La prospettiva fa, però, infuriare i tifosi Vai all'articolo 10:31

Juventus, Paredes a tutti i costi: addio illustre a centrocampo

L'estate della Juventus prosegue all'insegna delle brutte notizie. In mezzo lo stop definitivo della trattativa tra il Manchester United e Adrien Rabiot ha costretto la Juve a lavoro extra per arrivare a Leandro Paredes : mentre infatti con il Psg si tratta per smussare le richieste dei francesi che chiedono 20 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, con la Juve che punta sul prestito con diritto di riscatto, cambiano per necessità le gerarchie per Allegri.