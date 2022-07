Ultimo aggiornamento 28-07-2022 15:06

Juventus: per Rovella c'è la Salernitana Nicolò Rovella, entrato nell'orbita bianconera dopa diciotto mesi di prestito al Genoa, club in cui è cresciuto, dovrebbe trascorrere un'altra stagione in prestito per continuare il suo processo di crescita da protagonista. secondo cui sono frequenti i contatti tra la Salernitana e la Juventus per cercare di trasferire a titolo temporaneo il classe 2001 a Salerno. Approfondimento 15:06

Mercato Juventus: cosa è successo ieri mercoledì 27 luglio 2022

Juventus: l'infortunio di Pogba blocca la partenza di McKennie. Juventus, prima offerta del Valencia per Arthur. Juventus, per Rabiot c'è un'ipotesi da non escludere. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Firmino, Wijnaldum e De Ketelaere. Juve, doppio colpo Firmino-Paredes: l'affondo dei bianconeri. Juve: altro campione a un passo, ma non scatta il feeling coi tifosi. Juve, in arrivo Roberto Firmino. Juventus, Di Marzio: “Non c’è solo Morata; altri due nomi per l’attacco”. Calciomercato Udinese: arriva Ebosse, adesso Udogie fa gola a tutti.