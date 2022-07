Juve, l'obiettivo per la fascia sinistra se parte Alex Sandro

28-07-2022 19:07

Non se ne parla molto in questa fase del mercato della Juventus, ma la Vecchia Signora dovrebbe farsi un bel lifting sugli esterni. Da tempo infatti Alex Sandro non dà più garanzie a sinistra, mentre a destra Juan Cuadrado è stato più volte adattato a fare il terzino quando Danilo non è stato disponibile. Le primavere sulle spalle del colombiano però sono già 34 e per questo la Juventus aveva come obiettivo numero 1 per la fascia destra Nahuel Molina. L’argentino ex Udinese ha però accettato l’offerta dell’Atletico Madrid, rimandando ulteriormente il problema terzini in casa Juve.

Se per la fascia destra Allegri potrebbe aspettare un’altra stagione, a sinistra è più probabile che si possa muovere qualcosa. Alex Sandro è in scadenza e la Juve ovviamente vorrebbe venderlo prima di perderlo a zero, ma il brasiliano non è intenzionato a fare i bagagli da Torino prima di giugno 2023. Dovesse però arrivare un’offerta convincente per il brasiliano, i bianconeri avrebbe individuato il sostituto.

Dall’Hoffenheim potrebbe arrivare David Raum, 24enne che ha già raccolto 9 presenze nella Mannschaft, la nazionale tedesca. A riportarlo è Tuttosport.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE