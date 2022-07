Con l’amichevole vinta per 2-0 a Las Vegas contro il Chivas, squadra messicana di Guadalajara, è cominciata la tournée della Juventus negli Stati Uniti. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha sicuramente avuto indicazioni positive dai giovani, dato che due di loro, De Graca e Compagnon, hanno deciso la sfida, ma anche dai nuovi arrivati Bremer, Pogba e soprattutto Di Maria.



Ai microfoni di DAZN Allegri ha precisato che la squadra deve migliorare molto in fase realizzativa: la stagione scorsa infatti l’attacco è stato forse il settore più deficitario.

“Bisogna sempre con l’obiettivo massimale, ma un conto è averlo e un conto è arrivarci, perché comunque vincere è una cosa straordinaria, non la normalità. Per la Juventus era diventata normalità e forse, non avendo vinto niente l’anno scorso, se vinciamo quest’anno diventerebbe di nuovo una cosa straordinaria. Dobbiamo migliorare soprattutto sotto l’aspetto realizzativo, l’anno scorso siamo stati l’undicesimo attacco del campionato. Fino a cinque giornate dalla fine avevamo subito solo venticinque gol, come numeri difensivi eravamo in linea per vincere il campionato. Ci sono mancati i gol davanti”.