Juventus: Morata sempre nel mirino

21-07-2022

La Juventus è esempre in cerca di un vice Vlahovic o quanto meno di una spalla capace di supportarlo in fase d’attacco ma anche di farlo rifiatare visto la lunga stagione che sta per iniziare.

Archiviata l’idea che portava all’attaccante del Bologna, Marko Arnautovic, considerato incedibile dai felsinei, i bianconeri sono tornati alla carica per Morata e questa volta potrebbe essere quella giusta per il terzo ritorno a Torino dello spagnolo.

L’Atletico ha capito di dover abbassare le pretese rispetto ai 35 milioni chiesti, mentre la Juventus oggi, dopo la cessione di De Ligt, può alzare la posta almeno fino a 20 milioni. Il margine di trattativa è più ampio,anche perché i Colchoneros stanno lavorando al clamoroso arrivo di Cristiano Ronaldo e quindi hanno bisogno di spazio, sia fisico che salariale, per provare a prendere il 5 volte Pallone d’Oro.

