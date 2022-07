Juventus: per Rovella c'è la Salernitana

28-07-2022 15:05

Nicolò Rovella, entrato nell’orbita bianconera dopa diciotto mesi di prestito al Genoa, club in cui è cresciuto, dovrebbe trascorrere un’altra stagione in prestito per continuare il suo processo di crescita da protagonista. Lo riferisce Tuttomercatoweb, secondo cui sono frequenti i contatti tra la Salernitana e la Juventus per cercare di trasferire a titolo temporaneo il classe 2001 a Salerno. Qualora l’opzione campana dovesse saltare, è pronta la Cremonese, club in cui lo scorso anno ha militato Nicolò Fagioli, poi rientrato alla base.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE