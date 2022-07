28-07-2022 18:51

La Juventus potrebbe essere costretta a ripensare il suo centrocampo. L’entità dell’infortunio di Paul Pogba lascia il club bianconero e Massimiliano Allegri in una posizione piuttosto difficile. E le prossime settimane potrebbero essere chiave per capire che direzione prendere con il mercato che potrebbe tornare ad essere molto vivace in casa bianconera.

Juventus: Rabiot e Arthur non convincono

Paul Pogba doveva essere l’uomo in grado di dare tecnica, forza e qualità al centrocampo della Juventus. Massimiliano Allegri può senza dubbio contare su Locatelli e McKennie che già nella scorsa stagione si sono espressi su ottimi livelli. Mentre sul piede di partenza sembra sempre esserci il brasiliano Arthur che non rientra nei piani del tecnico toscano. Ora anche Adrien Rabiot potrebbe finire sul mercato come pedina di scambio.

Juve: a lavoro su uno scambio per il centrocampo

Nelle ultime ore si è parlato con maggiore insistenza della possibilità di un interessamento del Monaco per Adrien Rabiot, secondo gli esperti di calcio mercato sarebbero già avvenuti i primi contatti tra il club monegasco e l’entourage del calciatore. La Juventus non ha mai messo il francese in lista di sbarco ma se dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe prenderla in considerazione. Nelle ultime ore si è parlato anche della possibilità di sfruttare l’interessamento del Monaco per Rabiot per provare ad imbastire uno scambio e provare a prendere Benoit Badiashile, giovane difensore centrale che quest’anno ha sorpreso tutti.

Badiashile fa entusiasmare i tifosi della Juve

Sui social sono gli stessi tifosi a provare a capire i margine di un eventuale trattativa: “Se davvero il Monaco fosse interessato a Rabiot, allora si potrebbe intavolare più facilmente una trattativa per Badiashile”. Mentre Marco commenta: “Se la Juve è furba, prova a fare Rabiot più 25 milioni per Badiashile”. Mentre Pasquale prova a spingersi anche un po’ più avanti: “Mettiamoci anche Rugani nella trattativa e il pacco è completo”. E ancora: “Non succederà mai ma se riusciamo a intavolare una trattativa per Badiashile inserendo il cartellino di cavallo pazzo allora sarebbe da Masterclass”.

