Mercato Juve, Pirlo ha fretta: c'è l'accordo per la punta

Andrea Pirlo vuole mettere a segno quanto prima un colpo in attacco, per poter organizzare il reparto offensivo che dalla prossima stagione sarà privo di Gonzalo Higuain, ed è in pressing sugli uomini di mercato della Juventus, al lavoro per chiudere l’ingaggio di un bomber.

Secondo calciomercato.com, dalla Continassa si registra nelle ultime ore un’accelerata importante per l’attaccante della Roma Edin Dzeko, obiettivo numero uno della Vecchia Signora nonostante le recenti voci su Edinson Cavani e Luis Suarez, entrambi difficilmente raggiungibili.

La Juve è pronta ad offrire all’attaccante bosniaco un biennale da 7,5 milioni di euro alla punta della Roma, mentre i bianconeri verseranno nelle casse del club giallorosso 10 milioni di euro circa, più 2 di bonus facilmente raggiungibili.

Per la chiusura dell’affare serve il via libera della Roma, che sta attendendo novità sul fronte Arkadiusz Milik. La punta del Napoli sta per trasferirsi nella Capitale, c’è un’intesa di massima sull’ingaggio a 4,5 milioni di euro a stagione, mentre il club azzurro riceverà in cambio Cengiz Under e il giovane Alessio Riccardi per una valutazione complessiva di 40 milioni di euro.

Milik, che era fino a pochi giorni fa vicinissimo alla Juve, a breve dovrebbe dare il suo assenso al trasferimento, e sbloccherà così il domino delle punte.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 28-08-2020 14:16