Mercato Juventus: continua la caccia a un big

Con la travolgente vittoria esterna per 3-0 sul Barcellona al Camp Nou la Juventus si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League da prima classificata nel suo girone. Questa partita potrebbe rappresentare la svolta stagionale per i campioni d’Italia allenati da Andrea Pirlo e intanto continua la ricerca di un grande nome per la prossima stagione.

Sono tanti gli obiettivi di Paratici in tal senso, anche se uno di questi, l’austriaco del Bayern Monaco David Alaba, il cui contratto scadrà nel 2021, sembra essere sfumato per due motivi: l’ingaggio di 20 milioni di euro richiesto dal giocatore e la sua preferenza per la Liga, dove Barcellona ma soprattutto Real Madrid sono pronte a duellare per accaparrarselo.

C’è poi il giovanissimo (classe 2000) attaccante norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland, facente parte della scuderia di Mino Raiola. Anche qui il Real sembra in pole position ma la Juve pare comunque destinata a provarci: il suo agente avrebbe fissato il prezzo per il trasferimento a 75 milioni di euro.

Ma l’arrivo, o meglio il ritorno, di cui si parla da giorni è quello del francese centrocampista del Manchester United Paul Pogba, altro giocatore di Raiola. Sembrava che la messa sul piatto di Paulo Dybala come pedina di scambio fosse un’ipotesi realizzabile addirittura a gennaio e invece la notizia dell’ultima ora è che i Red Devils avrebbero rifiutato questo scenario.

Nel frattempo le ultime voci danno Paratici sulle tracce di Glen Kamara, 25enne centrocampista finlandese dei Rangers di Glasgow originario della Sierra Leone. La situazione di mercato della Juventus insomma è molto fluida e tutto potrebbe cambiare rapidamente nelle prossime ore.

OMNISPORT | 11-12-2020 14:02