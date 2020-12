Mercato Juventus, nuove trattative per scambiare Dybala

Ormai da parecchio tempo le voci di un addio alla Juventus da parte di Paulo Dybala si rincorrono vorticosamente. Questo perché il 27enne attaccante argentino, in bianconero per la sesta stagione, ha disputato un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative dei tifosi e dello stesso tecnico Andrea Pirlo, e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

D’altra parte, gli 80 milioni di euro richiesti dalla Juve sono una cifra molto alta, per cui l’ipotesi più probabile, ormai da tempo, è uno scambio con un altro giocatore di una grande squadra di pari livello o quasi, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dei cartellini di Dybala e dell’altro calciatore, o, perché no, degli altri calciatori, eventualmente coinvolti nello scambio.

Le ultime ipotesi di scambio, secondo calciomercato.it, riguardano il Manchester City, con Pep Guardiola che potrebbe mettere sul tavolo della trattativa il portoghese connazionale di Cristiano Ronaldo Bernardo Silva. Un’altra idea riguarda il Barcellona, che non ha liquidità per un maxi trasferimento ma tra i pezzi sacrificabili ha Philippe Coutinho.

Ma per “La Joya” è in corsa anche il Real Madrid, che sarebbe disposto a scambiare con l’argentino il centrocampista spagnolo Isco, che non rientrerebbe più nei piani di Zinedine Zidane. Insomma, le voci, come sempre in queste ultime settimane, sono molteplici: la telenovela Dybala continua.

OMNISPORT | 02-12-2020 14:42