Mercato Juventus, un fedelissimo di Sarri verso il no ai bianconeri

Tra le tematiche strettamente collegate al dibattito sulla possibile ripresa del campionato di Serie A quando l’emergenza sanitaria per il Coronavirus si sarà attenuata c’è quella legata alla collocazione temporale della finestra di calciomercato. Qualora la stagione terminasse a luglio, tenendo ritmi molto serrati per permettere poi anche la conclusione delle Coppe Europee, il mercato estivo potrebbe essere prolungato di alcuni mesi.

A prescindere da cosa verrà deciso le società italiane, grandi e piccole, hanno già iniziato a guardarsi attorno in vista delle manovre per rinforzare i rispettivi organici. Tra i club più attivi c’è come sempre la Juventus, attenta per tradizione recente al mercato dei parametri zero. L’ultimo ad essere stato messo nel mirino era un pupillo di Maurizio Sarri come il brasiliano Willian.

L’attaccante esterno brasiliano ex Shakhtar Donetsk, in forza al Chelsea dal 2013, andrà appunto a scadenza con i Blues il prossimo 30 giugno e sembra deciso a cambiare aria. O meglio, a cambiare maglia, ma non città, visto che secondo quanto riportato dal sito ‘le10sport.com’ Willian sarebbe deciso ad accettare la corte del Tottenham.

I motivi alla base della scelta del giocatore sarebbero la volontà di evitare di spostare la famiglia da Londra e di doversi adattare ad un altro campionato, ma anche di tornare a lavorare con José Mourinho, suo allenatore al Chelsea tra il 2013 e il 2016 con una Premier League in bacheca, nel 2015.

Se così sarà per la Juventus sarà una cocente delusione, visto che Willian è da tempo un obiettivo della dirigenza bianconera guidata da Fabio Paratici, ma anche dello stesso Sarri, che con il brasiliano aveva sviluppato un ottimo rapporto, dentro e fuori dal campo.

“Voglio augurare a Maurizio Sarri tutto il meglio possibile. Che Dio benedica la sua carriera e il suo nuovo capitolo alla Juventus” aveva detto Willian dopo aver appreso la notizia della separazione tra i Blues e Sarri.

La Juventus segue da vicino le sorti di Willian in vista di una probabile rivoluzione nel parco attaccanti della prossima stagione: in bilico sembra infatti la permanenza di giocatori come Bernardeschi e Douglas Costa, che ricoprono lo stesso ruolo di Willian.

